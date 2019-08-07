Altıntaş’ta bayram öncesi ilçe mezarlığı bakım ve temizliği Altıntaş Belediyesinin temizlik ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Altıntaş ilçe mezarlığında temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Altıntaş Belediyesinin temizlik ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Altıntaş ilçe mezarlığında temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, ilçe mezarlığında kapsamlı temizlik çalışması başlattıklarını belirterek, Kurban Bayramı öncesi mezarlıkların bakım onarım ve düzenlenme işlemlerinin tamamlanacağını söyledi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Arif Teke, "Vatandaşlarımız ilçe mezarlığı ziyaretlerini daha temiz ve düzenli bir ortamda yapmaları için ilçe mezarlığımızdaçalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca yaz sıcaklarının artmasına karşı olası bir yangın ihtimaline karşı da çevre düzenlemelerine önem veriyoruz" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.