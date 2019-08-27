Altıntaş, Zafer Bayramı kutlamalarına hazırlanıyor Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde kutlamalar için hazırlıkların devam ettiği bildirldi.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde kutlamalar için hazırlıkların devam ettiği bildirldi.

Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcklıoğlu, 97’nci yıl dönümünü kutlanacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde, İlçede bulunan şehitlik ve anıtlara ait tabelaları ve yol güzergahını yerinde inceledi.

Kaymakam Arcaklıoğlu, yaptığı açıklamada, ’’30 Ağustos Cuma günü, gurur, minnet, saygı ve şükran duygularıyla, büyük bir coşkuyla ifa edeceğimiz Zafer Bayramı kutlamaları için tüm hazırlıklar tamamlanıyor’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)

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