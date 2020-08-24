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Spor Altınordu'nun hazırlayıcı takımı 2021-2022 sezonundan itibaren Kızılcabölükspor olacak
Spor

Altınordu'nun hazırlayıcı takımı 2021-2022 sezonundan itibaren Kızılcabölükspor olacak

Yeniakit Publisher
2020-08-24 13:23:21 -
Altınordu'nun hazırlayıcı takımı 2021-2022 sezonundan itibaren Kızılcabölükspor olacak

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan, 2021-2022 sezonundan itibaren TFF 3. Lig ekibi Kızılcabölükspor'un hazırlayıcı takımları olacağını bildirdi.

Özkan, kulübün internet sitesinde yayımlanan yazısında, 2 sene önce Niğde Anadolu FK'yi aldıklarında takımın 3 milyon lira borcu olduğunu, orada uzun vadeli bir planlarının olduğunu ancak Niğdelilerin takımlarının puan cetvelindeki yerlerinden mutlu olmadığını belirtti.

Son 2 yılda takım için 15 milyon harcadıklarına değinen Özkan, şunları kaydetti:

"Niğdelilere biz yıllık giderler kısmını istemiyoruz, sadece fiziki yatırım tutarı 4 milyon ile kulübü alırken verdiğimiz 3 milyonu yani toplam 7 milyon lira bedelle alın kulübü, 7 ayda ödeyin dedik. Yok, çıkaramadılar. Sonra Kayserispor talip oldu, onlara da aynı şeyleri söyledik. Onlar da çok istemelerine rağmen başlarına sıkıntı olacak düşüncesiyle girmediler. Sonuç olarak 1 sezon daha Niğde'deyiz. Niğde hem şehir takımı, hem de bize uzak. Bu nedenle Kızılcabölükspor ile el sıkıştık. 1 sezon sonra hazırlayıcı takımımız Kızılcabölük olacak. Kızılcabölük, Denizli'nin Tavas ilçesinin bir semt takımı. Torbalı'ya 2 saat mesafede. Allah nasip ederse inşallah Niğde’den, sezon sonunda 2. Lig'de tutunmuş bir kulüp bırakmış olarak ayrılacağız."

Özkan, en büyük temennilerinin Niğde Anadolu FK'yi Niğdelilere devretmek olduğunu aktardı.

Bu yılın A takım, hazırlayıcı takımları Niğde Anadolu FK ile 18 ve 19 yaş altı takımları için kaynaşma sezonu olacağını bildiren Özkan, "Palavradan değil gerçek bir 'kaynaşma' olması için en çok emek sarf edeceklerden 2 kişi, Hüseyin Eroğlu hocamız ve ben olacağız. Takımlarımızın teknik kadroları devamlı olarak sıkı iletişim içinde olacaklar." ifadelerini kullandı.

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