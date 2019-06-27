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Altınordu’dan geleceğe imza

Spor Toto 1.

27 Haziran 2019 Perşembe 11:53
Altınordu’dan geleceğe imza

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, 15 yaşındaki Burak İnce’yi profesyonel yapıp A Takım kadrosuna aldı. Burak, önümüzdeki sezon başında bir lig maçında görev alırsa ’Spor Toto 1. Lig’te forma giyen en genç oyuncu’ unvanını alacak.


Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Altınordu Futbol Akademisi’nde (ALFA) eğitim gören 15 yaşındaki Burak İnce’yi A Takım kadrosuna dahil etme kararı verdi. Bunun üzerine Burak İnce’nin babası Halil İnce ve annesi Zeynep İnce ile bir araya gelen Altınordu, genç oyuncu ile üç yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. 20 Ocak 2004 doğumlu olan Burak İnce, önümüzdeki sezon başında bir lig maçında görev alırsa ’Spor Toto 1. Lig’te forma giyen genç oyuncu’ unvanını alacak.



Rekor kıracak


Spor Toto 1. Lig’te bugüne kadar forma giyen en genç oyuncular Okay Yokuşlu (Altay) ile Metehan Altunbaş’tı. Celta Vigo forması giyen milli oyuncu Okay Yokuşlu,ilk lig maçına 15 yaş 317 günlükken Altay armasıyla çıktı. Eskişehirsporlu Metehan Altunbaş ise 15 yaş 294 günlükken aynı heyecanı Eskişehirspor armasıyla yaşadı. Burak İnce, ligin ilk haftalarında sahaya çıktığı taktirde bu rekoru ele geçirip lig tarihinin en genç oyuncusu unvanını kazanacak.



Gelecek vadediyor


Altınordu’ya 2015 yılında Manisaspor’dan gelen kanat forvet Burak İnce, bugüne kadar 17 kez milli formayı giyerken, gençlik geliştirme liglerinde tam 52 kez gol sevinci yaşadı ve Altınordu ile U15 Türkiye şampiyonluğu kupası kaldırdı. Almanya’daki MTU Hallen Cup’ta “Gol Kralı” ve “En Değerli Oyuncu” ödüllerini kazanan ilk Türk oyuncu olan Burak, İtalya-Trieste’de düzenlenen U15 Delle Nazioni Turnuvası’ndaki performansıyla ise Avrupa’nın en ünlü ekiplerinin radarına girmeyi başardı.



13 oyuncu Niğde’ye


Altınordu Futbol Akademisi’ndeki (ALFA) eğitimlerini tamamlayan 10’u milli, 13 oyuncu önümüzdeki sezon hazırlayıcı takım Niğde Anadolu FK’nın formasını giyecekler. Milli oyuncular Muhammet Taha Tepe, Berkay Tekin, Şahan Akyüz, Berkehan Biçer, Yusufcan Esendemir, Atalay Gürel, Metehan Yılmaz, Berkin Taşkın, Atalay Yıldırım ve Embiya Ayyıldız’ın yanı sıra Enes Kalyoncu, Aykut Çolakoğlu ve Fatih Ateş, maç oynayıp deneyim kazanmaları amacıyla yeni sezonda Niğde Anadolu FK’da görev yapacaklar.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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