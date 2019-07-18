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"Altınordu Türk futboluna genç yetenek kazandırmayı sürdürecek"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu:"Her sene olduğu gibi bu sene de yukarılara oynayacağız ve bunu yaparken yeni genç oyuncuları Türk futboluna kazandırmaya devam edeceğiz"- "Uluslararası futbolcularımızı yetiştirdik ve buna devam ediyoruz. Transferden gelen birçok futbolcumuzu Süper Lig'e tekrar geri gönderdik. Bu anlamda performans artışını sağlayabiliyoruz"

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:56
"Altınordu Türk futboluna genç yetenek kazandırmayı sürdürecek"

ERZURUM (AA) - YUNUS HOCAOĞLU - TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, takımdaki yaş ortalaması ve oyun sistemine güvendiklerini belirterek, "Her sene olduğu gibi bu sene de yukarılara oynayacağız ve bunu yaparken yeni genç oyuncuları Türk futboluna kazandırmaya devam edeceğiz." dedi.

Altınordu, Erzurum'un Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamp döneminin iyi geçtiğini ve yeni sezona en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Takımın yaş ortalamasının düşük olduğunu anımsatan Eroğlu, "Sürecin bizim lehimize olacağını düşünüyorum çünkü yaş ortalaması biraz daha düştü. Bu yaş ortalaması 1. Lig'e göre düşük. Bizim en önemli gücümüz oyun sistemi ve planlarımız. Çok iyi çalışıyoruz bu sistemi uygulamaya başladığımızda çok güçlü bir takım olacağız. Her futbolcu bizim için değerli ama bu sistem içinde daha çok değerliler." diye konuştu.


- "Genç oyuncuları Türk futboluna kazandırmaya devam edeceğiz"


Hüseyin Eroğlu, takımdaki genç oyunculardan birçoğunun yetenekli olduğunu belirterek, bu oyuncuların Türk futboluna önemli katkı vereceğine inandığını dile getirdi.

8. yıllarında olduklarını ve bugüne kadar 2 şampiyonluk yaşadıklarını hatırlatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"4 play off'un yakınına geldik ancak orada kalamadık. Bununla birlikte takımın yetiştirici kimliği her zaman ön plana çıktı. Uluslararası futbolcularımızı yetiştirdik ve buna devam ediyoruz. Transferden gelen birçok futbolcumuzu Süper Lig'e tekrar geri gönderdik. Bu anlamda performans artışını sağlayabiliyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de yukarılara oynayacağız ve bunu yaparken yeni genç oyuncuları Türk futboluna kazandırmaya devam edeceğiz."


- "Oyun sistemini en iyi şekilde yansıtmaya çalışacağız"


TFF 1. Lig'in zor ve mücadele gerektiren bir lig olduğuna işaret eden Eroğlu, "Her takımın kendine özgü gücü var, onların güçleri oyuncularının Süper Lig'den gelmeleri. Onların tarafta gibi artıları olabilir ama biz ne yaptığını bilen bir sisteme sahibiz. Oyun sistemini en iyi şekilde yansıtmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

Eroğlu, günümüz futboluna yakışır bir oyun sergilediklerini vurgulayarak, sahada herkesin keyif alacağı bir oyun sergilemeye çalıştıklarını belirtti.

Oyuncularının performanslarından her zaman memnun olduğunu aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:

"Şu anda takıma iki oyuncumuz geldi. Her bölge için alternatiflerimiz var ve bu bir süreçtir. Genç oyuncularıma güveniyorum onların potansiyellerini ortaya çıkarmak ben ve ekibimin görevi. Sürekli transfer teklifleri alan Yusuf Acar ve Kerim takımdan ayrılabilir çünkü yıllardır bize çok katkıları oldu. Onlar günümüz futbolunda bizi aşan futbolcularımız ve gitmeleri bizim için de gurur kaynağı olacak. Bunun gerçekleşmesini bekliyoruz ve planlarımıza devam ediyoruz."

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:56
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