  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "Temas halinde olduğumuz 3-4 futbolcu var"
Spor

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "Temas halinde olduğumuz 3-4 futbolcu var"

Yeniakit Publisher
2020-08-20 12:26:18 -
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "Temas halinde olduğumuz 3-4 futbolcu var"

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, görüştükleri 3-4 futbolcuyu kadrolarına dahil etmek istediklerini bildirdi.

Eroğlu, yaptığı açıklamada, sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdüklerini kaydetti.

Çalışmaların çok verimli geçtiğini kaydeden Eroğlu, " Ligin 11 Eylül'de başlayacağını düşünürsek hazırlık maçı istediğimiz kadar yapamayacağız ama lige hazır olacağımızı söyleyebilirim." dedi.

Eroğlu, takımdan ayrılan isimlerin olduğunu, Ahmet İlhan Özek'i kadrolarına dahil ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Temas halinde olduğumuz 3-4 futbolcu var. Bunları kadromuza katmayı düşünüyoruz. Özellikle hücum bölgesine düşünüyoruz. Ahmet İlhan aramıza katıldı, Belki aramızdan ayrılan arkadaşlarımız da olabilir. Çünkü onlara da transfer teklifleri geliyor. Süreç tabii ki önümüzde günlerde daha netleşecek. Biz şu anki kadromuzu en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz."

Lig başlayana kadar 2 veya 3 hazırlık maçı yapmayı planladıklarını kaydeden Eroğlu, bu müsabakaları güçlü takımlara karşı oynamayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koç'tan 'Türk Lirası'na büyük darbe! Dolar oyunu ortaya çıktı
Ekonomi

Koç'tan 'Türk Lirası'na büyük darbe! Dolar oyunu ortaya çıktı

Daha önce ABD'nin Türk ekonomisine yaptığı operasyon sırasında Yapı Kredi Bankası'yla Türk Lirası'na darbe vurduğu ortaya belirlenen Koç'un ..
Ağlayarak yardım talep etmişti! Bergüzar Korel’in çağrısına bakanlıktan cevap
Gündem

Ağlayarak yardım talep etmişti! Bergüzar Korel’in çağrısına bakanlıktan cevap

Bugün öğle saatlerinde oyuncu Bergüzar Korel, SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastalarının ulaşabileceği ilaçlar için bakanlıktan ağlayarak yar..
Gökçek'ten olay sözler: Ya cuma günü açıklanacak müjde ile cari açık kapanırsa?
Dünya

Gökçek'ten olay sözler: Ya cuma günü açıklanacak müjde ile cari açık kapanırsa?

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklanacağını duyurduğu müjde ile ilg..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı