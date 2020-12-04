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Spor Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan "yalnızlık"tan şikayetçi:
Spor

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan "yalnızlık"tan şikayetçi:

"Her ülkede yetiştirici 5-10 kulüp var. Biz ise Altınordu olarak bu topraklarda yalnızız. Tek başına olmuyor işte"

Yeniakit Publisher
2020-12-04 14:42:28 -
Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan "yalnızlık"tan şikayetçi:

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan, her ülkede yetiştirici kulüp olarak 5-10 ekibin bulunduğunu belirterek, "Biz ise Altınordu olarak bu topraklarda yalnızız. Tek başına olmuyor işte." ifadelerini kullandı.

Özkan, kulübün internet sitesinde yer alan yazısında, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından 1 Ocak 2021'den itibaren yabancı futbolcular konusunda yeni kuralların geçerli olacağını belirtti.

Bu doğrultuda 18 yaşından küçük yabancı uyruklu oyuncular için "çalışma vizesi" şartı konulduğunu kaydeden Özkan, Avrupalıların da İngiltere’den 18 yaşından küçük yıldız adayı oyuncuları rahat transfer edemeyeceğini bildirdi.

Özkan, İngiltere’de profesyonel futbol oynamak isteyen yabancı oyuncular için puana dayalı sistem getirildiğini belirterek, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Oyuncuların milli takımlarında oynadıkları maç sayısı, kulübün bulunduğu lig, ligdeki pozisyonları, kulübün bulunduğu ülkenin uluslararası sıralamadaki durumu gibi şartların oyuncuların alacakları puanı etkileyeceği belirtildi. İngiltere dışından gelen 21 yaşından küçük en fazla 3 oyuncu ile sözleşme imzalanabilecek. 15 puan toplamaları şart tabii ki. İngiltere Futbol Federasyonu tarafından yayınlanan raporda, bu kuralların kulüplerin İngiltere’deki genç oyunculara daha fazla şans vermesi için getirildiği ifade edildi. Bizim de artık bu toprakların çocuklarının futbolda ön plana çıkmalarına yönelik bir şeyler yapmamız lazım. Altınordu’nun yolu da yoldaşları da varacağı liman da belli. Her ülkede yetiştirici 5-10 kulüp var. Biz ise Altınordu olarak bu topraklarda yalnızız. Tek başına olmuyor işte."

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