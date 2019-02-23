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Altınları alıp kaçan telefon dolandırıcılarını jandarma yakaladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Halime Aksoy'a telefonda kendilerini savcı olarak tanıtıp, eşinin altın hırsızlığına karıştığı iddiasıyla evdeki altınları alarak kaçan 2 dolandırıcı, jandarma tarafından yakalandı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 18:23
Altınları alıp kaçan telefon dolandırıcılarını jandarma yakaladı

Antalya Manavgat'ın Dolbazlar Mahallesi'nde oturan Halime Aksoy'un (47) telefonunu 21 Şubat Perşembe günü öğle saatlerinde arayan ve kendisini savcı olarak tanıtan kimliği belirsiz kişi, eşi Cemil Aksoy'unaltın hırsızlığına karıştığını, biraz sonra gelecek olan görevlinin evde bulunan altınların fotoğraflarını çekeceğini, ona yardım etmesi gerektiğini söyledi. Halime Aksoy, bir yandan telefonla konuşurken, diğer yandan da gelen kişiye kapıyı açıp, evde bulunan altınları fotoğraf çekmesi için gösterdi. Eve gelen dolandırıcı, altınların fotoğrafını cep telefonuyla çektikten sonra Halime Aksoy'un elinden yaklaşık 130 bin lira değerindeki ziynet eşyasını zorla alarak motosikletle mahalleden kaçtı. Halime Aksoy durumu jandarmaya bildirdi.

Gürcistan'dan aradığı tespit edildi

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcının Halime Aksoy'uGürcistan'dan aradığı belirlendi. Altınları alıp kaçan dolandırıcıyla ilgili yapılan araştırma ve güzergahlar üzerinde güvenlik kamerası çalışması sonucunda, şüphelinin 48 FS 992 plakalı motosikleti kullandığı tespit edildi. Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki akaryakıt istasyonundan yakıt alan motosikletin sürücüsü, Halime Aksoy tarafından teşhis edildi. Şüphelinin O.K. olduğu belirlendi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katıldığı operasyonla yakalanan O.K.'nin üzerinde yapılan aramada, Halime Aksoy'a ait olduğu tespit edilen 10 altın zincir, altın kol saati, altın bileklik, yarım altın, 5 altın maşallah, 2 altın bilezik, 2 bin 800 TL nakit para ele geçirildi. Şüpheli ifadesinde, kendisini Gürcistan'daki bir arkadaşının aradığını, Dolbazlar Mahallesi'nde oturan Cemil Aksoy'dan alacağı olduğunu ve onu almasını istediğini iddia etti. Arkadaşının, altınları aldıktan sonra K.B.'ye bırakmasını istediğini söyleyen O.K., kimseyi dolandırmadığını savundu. Şüphelinin ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan K.B. de O.K.'yi tanımadığını, yurt dışında bulunan bir arkadaşının telefon ederek kendisi için altın getireceklerini, 4 bin lira karşılığında onları muhafaza edip edemeyeceğini sorduğunu, kabul etmesi üzerine altınların kendisine getirildiğini söyledi. Altınları getiren O.K.'nin bir süre sonra geri gelerek kendisinden aldığını söyleyen K.B., şüpheliyle daha önceden tanışmadığını ve hiç görüşmediğini ileri sürdü.

Operasyonda ele geçirilen altın ve para Halime Aksoy'a teslim edilirken, jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 18:23
  1. Antalya
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  3. telefon dolandırıcıları
  4. Hırsızlık

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