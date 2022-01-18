Altının yükselmesini bekleyenler dikkat! Ünlü ekonomist kötü haberi verdi

Ekonomist Erol Karayızıcı, altın fiyatlarının geleceğine ilişkin Big Para Hürriyet'te önemli tahminlerde bulundu.

Erol Karayızıcı, birçok ekonomiste nazaran altın için kısa vadede kötümser yorumlarda bulundu.

Karayazıcı yaptığı açıklamada, "1835 dolara veya en iyi iyimser 1900 dolara kadar tepki yükselişi ile karşılaşmamız mümkün. Ben 2023 yılının altın için negatif olacağı kanısındayım. Altının ana trendinin bir yukarı iki aşağı gibi eğilimle devam etmesi benim gördüğüm senaryodur. Bu durumu majör bir şok değiştirebilir. 1590 doları test edilmesi mümkün. Fakat önümüzdeki iki yıl içerisinde FED faiz artırımı yapar ise 1350-1400 doların test edilmesi mümkün. O zaman altın daha çekici hale gelebilir. Ama buna daha zaman var" ifadelerini kullandı.