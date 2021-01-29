  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altının son 10 yıldaki en kötü ocak ayı
Ekonomi

Altının son 10 yıldaki en kötü ocak ayı

Altın, son 10 yıldaki en kötü ocak aylarından birini bitirmeye doğru ilerlerken gümüş Reddit hücumuyla beraber perşembe akşamı sert bir yükseliş kaydetti. Gram altın ise son 6 ayın en düşük seviyelerinde seyrediyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 09:35:00 -
Altının son 10 yıldaki en kötü ocak ayı

Altın, Fed’in para politikasında değişikliğe gitmemesinden sonra doların güçlenmesiyle düşerken son 10 yıldaki en kötü Ocak ayı performansını göstermeye doğru ilerliyor. Gümüş fiyatları Reddit hücumuyla birlikte perşembe akşamı sert bir yükseliş kaydederken gram altın ise son 6 ayın en düşük seviyelerinde seyrediyor.

Fed, çarşamba günkü toplantıda aylık 120 milyar dolarlık varlım alım programını istihdam ve enflasyonda gözle görülür bir ilerleme gerçekleşene kadar devam ettireceğini belirtirken, Başkan Jerome Powell alım miktarını değiştirmenin biraz zaman alacağını belirterek merkez bankasının varlık alım programında bir azaltmaya gitmeyeceğini söylemişti.

Ons altın da yeni yıla kötü bir başlangıçla bu ay neredeyse yüzde 3 değer kaybederek 2011 yılından bu yana en kötü Ocak ayını geçirmiş oldu. Fed toplantısı sonrasında dolar güçlenirken ABD Hazine tahvillerinin faiziyse yükselişe geçti.

Gümüş fiyatı

Gümüş fiyatları, hafta boyunca aşağı yönlü bir seyir halindeyken perşembe günü Reddit yatırımcılarının Gamestop’tan sonra gümüşe yönelmesiyle birlikte yüzde 7 civarında yükseldi.

Spot gümüş, Ağustos ayından bu yana en büyük artışı gerçekleştirerek yüzde 6,8'e kadar yükseldikten sonra dünkü zirvesinden yüzde 3,12 değer kaybederek ons başına 26,1222 dolar civarından işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Gram altın perşembe günü sert bir şekilde 441 TL civarına kadar yükseldikten sonra sert düşerek 434 TL seviyelerine kadar gerilemişti. Gram altın fiyatları cuma günü yatay bir seyirle 436 ,73 TL seviyesinde bulunuyor.

Ons altın fiyatı

Altın fiyatları Fed toplantısından sonra düşüş yaşadıktan sonra dünkü hücumdan bir miktar faydalanarak yükselmişti. Ons altın cuma günü yüzde 0,68 düşüşle 1.843,16 dolardan işlem görürken Ocak ayını son 10 yıldaki en kötü kayıplarından biriyle kapatmaya doğru ilerliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muhalefeti taça atan Nevşin Mengü'den bomba 'Erdoğan' itirafı
Gündem

Muhalefeti taça atan Nevşin Mengü'den bomba 'Erdoğan' itirafı

Nevşin Mengü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bomba itiraflarda bulundu. Erdoğan'ın çok zeki birisi olduğunu söyleyen Mengü, "Türkiye ve dün..
Sonunda İP'ten biri çıkıp itiraf etti
Gündem

Sonunda İP'ten biri çıkıp itiraf etti

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı canlı yayında terör sevici HDP ile İttifak itirafında bulundu...
15 Şubat erken bulundu... Bilim Kurulu yüz yüze eğitim için yeni tarih verdi
Korona Virüs

15 Şubat erken bulundu... Bilim Kurulu yüz yüze eğitim için yeni tarih verdi

Önemli bir toplantı daha gerçekleştiren Bilim Kurulu, okulların açılmasından, normalleşme adımlarına kadar birçok konuyu ele aldı. Edinilen ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay