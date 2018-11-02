Altının kilogramı ne kadar oldu?

Altın piyasasında, en düşük 216 bin 500, en yüksek ise 218 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 düşüşle 217 bin 300 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 77 milyon 174 bin 692,46 lira, işlem miktarı ise 350 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 78 milyon 505 bin 808,33 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Akbank ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: