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Ekonomi Altının kilogramı geriledi
Ekonomi

Altının kilogramı geriledi

Yeniakit Publisher
2023-04-11 16:51:00 -
Altının kilogramı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 275 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 275 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 231 bin lira, en yüksek 1 milyon 285 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1 milyon 275 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 467 milyon 585 bin 368,93 lira, işlem miktarı ise 2.777,30 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 479 milyon 899 bin 15,48 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Garanti BBVA, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Turan Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 1.279.000,00 2.013,90
En Düşük 1.231.000,00 1.995,00
En Yüksek 1.285.000,00 2.034,40
Kapanış 1.275.000,00 2.030,00
Ağırlıklı Ortalama 1.268.111,54 2.009,81
Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.467.585.368,93
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.777,30
Toplam İşlem Adedi 117

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