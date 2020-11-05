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Ekonomi Altının kilogramı 522 bin 300 liraya yükseldi
Ekonomi

Altının kilogramı 522 bin 300 liraya yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-11-05 17:13:11 -
Altının kilogramı 522 bin 300 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 522 bin 300 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 517 bin 900 lira, en yüksek 525 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 522 bin 300 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 584 milyon 401 bin 936,91 lira, işlem miktarı ise 3.052,91 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 586 milyon 131 bin 909,05 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 517.500,001.903,50
En Düşük 517.900,001.904,00
En Yüksek525.000,001.921,00
Kapanış522.300,001.914,10
Ağırlıklı Ortalama 519.381,871.910,02
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.584.401.936,91
Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.052,91
Toplam İşlem Adedi112


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