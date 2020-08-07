İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 479 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 474 bin 210 lira, en yüksek 492 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,84 azalışla 479 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 327 milyon 446 bin 607,95 lira, işlem miktarı ise 6.049,51 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 347 milyon 595 bin 818,84 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Nil Kıymetli Madenler ve Halkbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: