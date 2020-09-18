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Ekonomi Altının kilogramı 474 bin liraya yükseldi
Ekonomi

Altının kilogramı 474 bin liraya yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-09-18 16:56:39 -
Altının kilogramı 474 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 474 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 457 bin lira, en yüksek 476 bin 470 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 474 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 332 milyon 351 bin 924,90 lira, işlem miktarı ise 2.877,74 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 364 milyon 847 bin 52,58 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, INTL HRM Kıymetli Madenler Anonim Şirketi, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 472.000,001.946,90
En Düşük 457.000,001.937,70
En Yüksek476.470,001.955,30
Kapanış474.000,001.953,85
Ağırlıklı Ortalama 465.776,871.950,50
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.332.351.924,90
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.877,74
Toplam İşlem Adedi60

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