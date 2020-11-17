İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 467 bin liraya geriledi.



Altın piyasasında, en düşük 466 bin 406, en yüksek ise 472 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 düşüşle 467 bin liradan tamamladı.



KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 617 milyon 996 bin 275,97 lira, işlem miktarı ise 5.630 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 629 milyon 579 bin 332,93 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Demaş Kuyumculuk, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: