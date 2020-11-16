  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altının kilogramı 467 bin 500 liraya geriledi
Ekonomi

Altının kilogramı 467 bin 500 liraya geriledi

Yeniakit Publisher
2020-11-16 16:59:33 -
Altının kilogramı 467 bin 500 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 467 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 462 bin lira, en yüksek 472 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 azalışla 467 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 996 milyon 21 bin 569,84 lira, işlem miktarı ise 6.471,87 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 31 milyon 878 bin 880,13 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demaş Kuyumculuk, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Has Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:


 STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 467.800,001.885,50
En Düşük 462.000,001.865,00
En Yüksek472.000,001.895,10
Kapanış467.500,001.878,40
Ağırlıklı Ortalama 465.109,191.886,44
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.996.021.569,84
Toplam İşlem Miktarı (Kg)6.471,87
Toplam İşlem Adedi132
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Netflix’in 'Bir Başkadır' adlı skandal dizisinden büyük alçaklık!

Netflix’in 'Bir Başkadır' adlı skandal dizisinden büyük alçaklık! "Böyle şerefsizlik görülmedi"
Alman Deutsche Bank'tan dikkat çeken dolar/TL iddiası
Ekonomi

Alman Deutsche Bank'tan dikkat çeken dolar/TL iddiası

Alman Deutsche Bank yayımladığı yeni raporunda Merkez Bankası’nın faiz artırımı yapması durumkunda Türk lirasının dolar karşısında ralli yap..
Barzani'den Bağdat'a çağrı! 'Ver parayı tüm petrolü al'
Dünya

Barzani'den Bağdat'a çağrı! 'Ver parayı tüm petrolü al'

Bağdat yönetimi ile her türlü diyalog ve anlaşmaya hazır olduklarını belirten IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, 'Eğer Bağdat, Kürdistan Bölgesi..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay