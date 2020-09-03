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Ekonomi Altının kilogramı 463 bin 600 liraya geriledi
Ekonomi

Altının kilogramı 463 bin 600 liraya geriledi

Yeniakit Publisher
2020-09-03 16:48:29 -
Altının kilogramı 463 bin 600 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 463 bin 600 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 459 bin lira, en yüksek 471 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 463 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 243 milyon 305 bin 166,11 lira, işlem miktarı ise 2.725,79 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 260 milyon 599 bin 218,74 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Standart Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Ziraat Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 467.200,001.961,00
En Düşük 459.000,001.905,00
En Yüksek471.900,001.944,20
Kapanış463.600,001.936,20
Ağırlıklı Ortalama 462.771,001.931,88
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.243.305.166,11
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.725,79
Toplam İşlem Adedi83

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