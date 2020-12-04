  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altının kilogramı 462 bin liraya geriledi
Ekonomi

Altının kilogramı 462 bin liraya geriledi

Yeniakit Publisher
2020-12-04 16:36:26 -
Altının kilogramı 462 bin liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 462 bin liraya düştü.

Altın piyasasında, en düşük 460 bin 400 lirayı, en yüksek ise 463 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 462 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 176 milyon 456 bin 579,63 lira, işlem miktarı ise 2.548,93 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 189 milyon 277 bin 69,13 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler Ticaret, Turan Kıymetli Madenler Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, İAR Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti Yetkili Müessesi ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 463.500,001.830,00
En Düşük 460.400,001.836,30
En Yüksek463.200,001.842,00
Kapanış462.000,001.840,00
Ağırlıklı Ortalama 461.943,421.825,00
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.176.456.579,63
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.548,93
Toplam İşlem Adedi75
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Polisimizi şehit eden katil zanlısı öldü
Yaşam

Polisimizi şehit eden katil zanlısı öldü

Kahramanmaraş'ta, cinayet zanlısı olarak aranan ve baskına gelen polislerden 1 polisi şehit eden 1 polisi de yaralayan katil zanlısı 22 yaşı..
Yarkadaş fena patladı: CHP'de yavşakça ilişkiyi deşifre ettim
Gündem

Yarkadaş fena patladı: CHP'de yavşakça ilişkiyi deşifre ettim

CHP'nin İstanbul Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz'ün 23 yaşındaki bir genç kıza tuvalette cinsel saldırıdan tutuklanması sonrası ..
Dr. Fauci'den koronavirüs aşısıyla ilgili kritik iddia: Acele ettiler
Sağlık

Dr. Fauci'den koronavirüs aşısıyla ilgili kritik iddia: Acele ettiler

ABD’de bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, İngiltere’nin Pfizer’ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını onaylayarak acele etti..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay