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Ekonomi Altının kilogramı 459 bin 750 liraya geriledi
Ekonomi

Altının kilogramı 459 bin 750 liraya geriledi

Yeniakit Publisher
2020-12-22 16:48:20 -
Altının kilogramı 459 bin 750 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 459 bin 750 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 459 bin 750 lirayı, en yüksek ise 464 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalışla 459 bin 750 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 853 milyon 909 bin 700,13 lira, işlem miktarı ise 4.019,96 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 859 milyon 343 bin 674,54 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 465.000,001.880,00
En Düşük 459.750,001.855,15
En Yüksek464.300,001.878,35
Kapanış459.750,001.872,60
Ağırlıklı Ortalama 460.687,301.872,32
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.853.909.700,13
Toplam İşlem Miktarı (Kg)4.019,96
Toplam İşlem Adedi55
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