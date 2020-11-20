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Ekonomi Altının kilogramı 457 bin 700 liraya yükseldi
Ekonomi

Altının kilogramı 457 bin 700 liraya yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-11-20 16:38:46 -
Altının kilogramı 457 bin 700 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 457 bin 700 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 451 bin 300, en yüksek ise 459 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,04 yükselişle 457 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 870 milyon 466 bin 751,98 lira, işlem miktarı ise 4.079 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 887 milyon 399 bin 514,60 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası ve Halkbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 453.000,001.862,70
En Düşük 451.300,001.858,90
En Yüksek459.000,001.872,00
Kapanış457.700,001.868,40
Ağırlıklı Ortalama 455.782,861.867,67
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.870.466.751,98
Toplam İşlem Miktarı (Kg)4.079,38
Toplam İşlem Adedi129
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