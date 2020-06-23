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Ekonomi

Altının kilogramı 387 bin 880 liraya yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-06-23 16:46:23 -
Altının kilogramı 387 bin 880 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 387 bin 880 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 385 bin 500 lira, en yüksek 387 bin 880 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 artışla 387 bin 880 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 491 milyon 18 bin 575,81 lira, işlem miktarı ise 1.277,26 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 504 milyon 866 bin 602,40 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Goldex Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret, Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 385.600,001.745,35
En Düşük 385.500,001.750,00
En Yüksek387.880,001.762,50
Kapanış387.880,001.755,30
Ağırlıklı Ortalama 387.132,821.754,14
Toplam İşlem Hacmi (TL)491.018.575,81
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.277,26
Toplam İşlem Adedi49

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