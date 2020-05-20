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Ekonomi

Altının kilogramı 382 bin 300 liraya geriledi

Yeniakit Publisher
2020-05-20 16:47:00 -
Altının kilogramı 382 bin 300 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 382 bin 300 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 381 bin 200 lira, en yüksek 386 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,54 azalışla 382 bin 300 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 283 milyon 282 bin 109,44 lira, işlem miktarı ise 3.384,76 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 283 milyon 282 bin 109,44 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 388.300,001.765,30
En Düşük 381.200,001.743,00
En Yüksek386.400,001.754,00
Kapanış382.300,001.743,00
Ağırlıklı Ortalama 382.805,801.747,36
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.283.282.109,44
Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.384,76
Toplam İşlem Adedi79

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