  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Altının kilogramı 373 bin liraya geriledi

Yeniakit Publisher
2020-06-03 17:53:33 -
Altının kilogramı 373 bin liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 373 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 371 bin 500 lira, en yüksek 378 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,47 azalışla 373 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 69 milyon 270 bin 321,69 lira, işlem miktarı ise 2.859,24 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 72 milyon 171 bin 764,70 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, İstanbul Altın Rafinerisi ve VakıfBank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 378.600,001.742,00
En Düşük 371.500,001.690,00
En Yüksek378.000,001.740,75
Kapanış373.000,001.709,50
Ağırlıklı Ortalama 373.317,471.719,81
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.069.270.321,69
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.859,24
Toplam İşlem Adedi62


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı