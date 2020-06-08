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Ekonomi

Altının kilogramı 371 bin 500 liraya yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-06-08 16:59:59 -
Altının kilogramı 371 bin 500 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 371 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 366 bin 300 lira, en yüksek 371 bin 695 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,95 artarak 371 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 416 milyon 259 bin 846,95 lira, işlem miktarı ise 3.866,58 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 423 milyon 451 bin 647,33 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Türk Ekonomi Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 368.000,001.688,00
En Düşük 366.300,001.677,35
En Yüksek371.695,001.700,00
Kapanış371.500,001.693,50
Ağırlıklı Ortalama 369.151,481.693,89
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.416.259.846,95
Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.866,58
Toplam İşlem Adedi80


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