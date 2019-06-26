0553 313 94 23

Altının kilogramı 259 bin 600 liraya geriledi

26 Haziran 2019 Çarşamba 18:01
Altının kilogramı 259 bin 600 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 259 bin 600 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 259 bin 600 lira, en yüksek 261 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,67 azalışla 259 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 215 milyon 781 bin 239,54 lira, işlem miktarı ise 823,14 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 220 milyon 60 bin 760,60 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve Yıldız Döviz ve Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış264.000,001.424,00
En Düşük 259.600,001.404,00
En Yüksek261.800,001.430,40
Kapanış259.600,001.409,70
Ağırlıklı Ortalama 261.082,261.413,90
Toplam İşlem Hacmi (TL)215.781.239,54
Toplam İşlem Miktarı (Kg)823,14
Toplam İşlem Adedi41


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 18:01
  1. Altının Kilogramı
  2. KMKTP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emniyet mensuplarının aileleri piknikte bir araya geldi
    1. Emniyet mensuplarının aileleri..
    2. 83 yaşındaki kadın 2 gündür kayıp
    3. EYT son dakika 3600 ek gösterge ne..
    4. CHP'yi sarsan yeni parti anketi!
    5. AB'den korkutan uyarı: Dünya artık..
    6. Madde bağımlılarına Umre ödülü
    7. İsrail Batı Şeria’da Filistinlilere..
    8. İzmir'de korkutan yangın! 1 hektarlık..
    9. Hatay'da trafik kazası: 5 yaralı
    10. Yüzlerce genç uyuşturucuya ‘hayır’ dedi
    11. Metin Şahin'den Devlet Bahçeli'ye..
    12. Sınır birliklerine komando sevkiyatı
    13. Hangi üniversitelere ne kadar personel..
    14. Bakan Kasapoğlu, Özgür Varlık'ı kutladı
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    16. "Bir festivalin yükselebilmesinin en..
    17. Aydın Büyükşehir Belediyespor'da..
    18. Melih Gökçek CHP'li isme ayarı verdi!..
    19. Nasreddin Hoca göle maya çaldı
    20. "Karşı tarafın da refahını artırmamız..
    21. Voleybolda Türk takımlarının rakipleri..
    22. Özel çocuktan Başkan Geylani’ye ziyaret
    23. "İsrail'siz bir Batı Şeria söz konusu..
    24. Umman Filistin’e büyükelçilik açacak
    25. 72 yaşındaki site bekçisinin dövülerek..
    26. Birsel Vardarlı Demirmen’den duygusal..
    27. THY'nin "rüya uçağı" İstanbul'da
    28. Tamir için girdiği asansör düştü,..
    29. Türkiye Taekwondo Federasyonu’ndan MHP..
    30. Aksaraylı şehit son yolculuğuna..
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler