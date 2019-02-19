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Altının kilogramı 227 bin 200 liraya yükseldi

19 Şubat 2019 Salı 16:47
Altının kilogramı 227 bin 200 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 227 bin 200 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 225 bin 700 lira, en yüksek 227 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,91 artışla 227 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 119 milyon 255 bin 536,44 lira, işlem miktarı ise 527 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 121 milyon 284 bin 649,22 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Garanti Bankası ve Rona Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış225.150,00-
En Düşük 225.700,001.323,80
En Yüksek227.300,001.329,55
Kapanış227.200,001.329,50
Ağırlıklı Ortalama 226.601,371.328,77
Toplam İşlem Hacmi (TL)119.255.536,44
Toplam İşlem Miktarı (Kg)527,37
Toplam İşlem Adedi40

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 16:47
  1. Altının Kilogramı
  2. KMKTP

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