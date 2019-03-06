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Altının kilogramı 222 bin 500 liraya yükseldi

06 Mart 2019 Çarşamba 16:54
Altının kilogramı 222 bin 500 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 222 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 222 bin 500 lira, en yüksek 223 bin 950 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 artışla 222 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 348 milyon 588 bin 43 lira, işlem miktarı ise bin 568 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 351 milyon 392 bin 418,78 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ile Nadir Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış222.100,001.286,50
En Düşük 222,500,001.286,25
En Yüksek223.950,001.295,00
Kapanış222.500,001.287,30
Ağırlıklı Ortalama 223.437,891.288,63
Toplam İşlem Hacmi (TL)348.588.043,00
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.567,65
Toplam İşlem Adedi105

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:54
  1. Altının Kilogramı
  2. KMKTP

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