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Altının kilogramı 221 bin 500 liraya geriledi

13 Şubat 2019 Çarşamba 16:45
Altının kilogramı 221 bin 500 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 221 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 221 bin 150 lira, en yüksek 222 bin 50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,58 azalışla 221 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 142 milyon 192 bin 94,14 lira, işlem miktarı ise 641 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 145 milyon 802 bin 411,18 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler ve Bonus Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış222.800,001.311,80
En Düşük 221.150,001.311,30
En Yüksek222.050,001.314,00
Kapanış221.500,001.311,80
Ağırlıklı Ortalama 221.689,471.311,63
Toplam İşlem Hacmi (TL)142.192.094,14
Toplam İşlem Miktarı (Kg)641,01
Toplam İşlem Adedi22

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 16:45
  1. Altının Kilogramı
  2. KMKTP

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