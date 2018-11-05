Altının kilogramı 216 bin 500 liraya düştü

Altın piyasasında, en düşük 216 bin 250, en yüksek ise 217 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,37 düşüşle 216 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 115 milyon 556 bin 92,05 lira, işlem miktarı ise 536 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 121 milyon 195 bin 115,55 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Garanti Bankası, Halkbank ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: