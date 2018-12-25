Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Altının kilogramı 215 bin 500 liraya yükseldi

25 Aralık 2018 Salı 16:40
Altının kilogramı 215 bin 500 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 215 bin 500 liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 215 bin lira, en yüksek 217 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 artışla 215 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 242 milyon 745 bin 825,86 lira, işlem miktarı ise 1.125 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 242 milyon 927 bin 569,55 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Yapı Kredi Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve DenizBank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış214.900,001.250,25
En Düşük 215.000,001.268,00
En Yüksek217.000,001.268,00
Kapanış215.500,001.268,00
Ağırlıklı Ortalama 215.364,121.268,00
Toplam İşlem Hacmi (TL)242.745.825,86
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.125,21
Toplam İşlem Adedi63


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 16:40
  1. Altının Kilogramı
  2. KMKTP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Operasyon neden yapılıyor?' diyen güruh bu kareye iyi baksın!
    1. 'Operasyon neden yapılıyor?' diyen..
    2. Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig
    3. Türkiye'den Libya'daki terör..
    4. Kongo'da korkunç kaza! 50 kişi öldü
    5. Muhafız Alayı darbe girişimi davası
    6. Bagajından kasatura çıktı, savunması..
    7. Eski Mossad başkanı açıkladı: Trump'ı..
    8. "Kuzey-Güney koridoru Hint Okyanusu..
    9. Kefalet sigortasında yeni dönem
    10. "Türkiye'nin E-Ticarette En Büyük..
    11. İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi
    12. Altının kilogramı 215 bin 500 liraya..
    13. ABD'nin çekilme kararı sonrası YPG..
    14. Asırlık Ayşe nine, 114 yaşında vefat..
    15. Düzce'deki şüpheli ölüm
    16. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    17. VSY Biotechnology, BN Academy..
    18. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    19. Rus uzmandan çarpıcı analiz!..
    20. İhtiyaç sahibi aile "sıcak yuva"ya..
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?

    Günün Karikatürü

    25 Aralık 2018
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?