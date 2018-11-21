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Altının kilogramı 210 bin 700 liraya yükseldi

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:49
Altının kilogramı 210 bin 700 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 210 bin 700 lira oldu.

Altın piyasasında, en düşük 210 bin 700, en yüksek ise 211 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 yükselişle 210 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 108 milyon 375 bin 843,42 lira, işlem miktarı ise 517 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 109 milyon 612 bin 56,67 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış210.600,001.224,50
En Düşük 210.700,001.223,80
En Yüksek211.100,001.225,80
Kapanış210.700,001.224,25
Ağırlıklı Ortalama 210.850,001.224,12
Toplam İşlem Hacmi (TL)108.375.843,42
Toplam İşlem Miktarı (Kg)517,24
Toplam İşlem Adedi34



Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 16:49
  1. Altının Kilogramı
  2. KMKTP

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