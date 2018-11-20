Altının kilogramı 210 bin 600 liraya çıktı

Altın piyasasında, en düşük 209 bin 250, en yüksek ise 210 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,77 yükselişle 210 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 111 milyon 354 bin 272,81 lira, işlem miktarı ise 533 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 130 milyon 727 bin 68,72 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden ve Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: