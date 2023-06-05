Altının kilogramı 1 milyon 358 bin lira! Altın fiyatları, son tahmin: Gram altının gerçek fiyatı ne olacak!

Gram altında bir rekor daha

Altın ABD'de borç tavanı krizinin çözülmesinin ardından değerli metalin cazibesini kaybetmesi ve yatırımcıların hisse senetlerindeki yükselişe odaklanmasıyla yatay seyretti. Gram altın tarafında ise 1340 TL ile yeni rekor kırıldı.

Altın, ABD’nin temerrüt riskini çözmesinin değerli metale yönelik iştahı azaltması ve riskli varlıklara yönelik bir hareket yaşanmasıyla Cuma günü yaşadığı düşüş sonrası yatay seyretti.

Spot altın ons başına 1.943 dolar seviyelerinden işlem görürken ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden yapılan hesaplamalara göre gram altın ise Cuma günü 1.332 TL'lik rekorunu tazeleyerek 1.340 TL ile yeni tarihi zirvesini gördü.

Çeyrek altın 2.170 lira, Cumhuriyet altını da 8.790 liradan satılıyor.

Yatırımcılar, bir ay önce gördüğü rekor seviyeden yaklaşık yüzde 5 değer kaybeden altın yerine hisse senetlerindeki artışa odaklanmış durumdalar.

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Cuma günü işe alımlardaki toparlanmaya rağmen Mayıs ayında işgücü piyasasındaki yavaşlama işaretleri, Fed Başkanı Jerome Powell ve diğer yetkililerin gelen verileri ve gelişen görünümü değerlendirmek için daha fazla zaman ayırmaları gerektiği yönündeki argümanını destekleyerek bu ay daha fazla parasal sıkılaştırma yapılması olasılığını azalttı.

DÜNYA ALTIN KONSEYİ’NDEN ALTIN YORUMU

Dünya Altın Konseyi tarafından yapılan bir ankete göre, merkez bankaları geçen yıl yaptıkları rekor alımların ardından daha fazla altın almayı planlıyor. Ekonomistler merkez bankası alımlarının altın fiyatı için artış anlamına gelmediğini ancak fiyatlardaki herhangi bir düşüşü önlemeye yardımcı olacağını söylüyor.



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