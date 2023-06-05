Dolar alış- satış fiyatı! Yakın zamanda patlayacak: Dolarda son durum belli oldu! Uzman isimden yeni bilgi, Dolar tahmini

Dolar ve euro fiyatları 5 Haziran 2023 Pazartesi günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Elinde, bankada doları olanlar dikkat! uzmanlardan ezber bozan dolar/TL tahmini peş peşe geliyor dolar o rakama düşecek. Dolar ve euro fiyatları 5 Haziran 2023 Pazartesi günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar akşam saatlerinde 21.08 TL seviyelerinden işlem gördü. Döviz kurunda son durum vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, 5 Haziran 2023 Pazartesi günü euro kaç TL? Dolar ne kadar?

Ünlü yatırım uzmanı İslam Memiş, Mehmet Şimşek'in yeniden bakan olmasının ardından rehavet uyarısı yaparak döviz, borsa, altın, gümüş ile bitcoin ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İslam Memiş, "Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanı olması piyasalarda pozitif etkiye neden oldu. Piyasaların haftaya iyimser başlamasını bekliyorum. Ancak bu iyimserlik kısa vade için rehavete kapılmayın, dikkatli olun! Borsada yükseliş, döviz kurlarında ve emtia fiyatlarının TL bazlı fiyatlamasında düşüş kaçınılmaz. Bu haftaki beklentilerim:" diyerek yazısına şöyle devam etti:

İslam Memiş Borsa için:

"BİST 100 Geçen haftayı 5 bin 114 puan seviyesinden tamamlayan BİST 100 endeksi 5 bin 300 direncine kadar yükselişini sürdürebilir. Salı akşam saatlerinde tekrar 5 bin 50 puan destek seviyesine geri çekilebilir. 5 bin puan seviyesinin altına sarkmalar, orta ve uzun vade için alım fırsatı oluşturur." dedi.

İslam Memiş, Türk lirasının döviz karşısındakş durumu hakkında

"DOLAR/TL Geçen haftayı resmi kur tarafında 20,96 lira seviyesinden tamamlayan dolar/TL kuru, 20,55 liraya kadar gerileyebilir. Alt güçlü destek seviyesi 20,25 lira seviyesidir.

AVRO/TL 22,45 lira seviyesinden haftayı tamamlayan avro/TL kurunda 22,50-22,30 lira seviyesine kadar geri çekilmeler mümkün. Orta ve uzun vade için ucuz olduğunu düşünüyorum. Dolar mı, euro mu sorusunun cevabı bende eurodur." dedi.

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İslam Memiş, Euro/ Dolar paritesi için "EURO/USD 1,0650-1,0750 bant aralığında doluşan parite, orta ve uzun vade için alım seviyelerinde olduğunu öngörüyorum. Yıl içerisinde 1,15 seviyesini bekleyen avantajlı olabilir. Bu hafta 1,0850 direncini takip edeceğim." diye ifadede bulundu.

İslam Memiş, ONS Altın ile ONS Gümüş hakkında şu yorumları yaptı:

"ONS ALTIN (XAU/USD) Haftayı bin 948 dolar seviyesinden tamamlayan ons altın, tepki alımlarıyla bin 968 dolar direncini deneyebilir. Ancak negatif görünüm devam ettiğinden bin 910 dolar seviyesini beklemeye devam ediyorum. Önce yükseliş, devamında düşüş trendi devam edebilir. Ancak bin 910 dolar seviyesi benim nazarımda dip seviyesidir. Yıl içerisinde 2 bin 350 dolar sürecini bekliyor olacağım.

ONS GÜMÜŞ (XAG/USD) 23,62 dolar seviyesinden kapanış yapan ons gümüş, 23,80 dolar direncinde takılabilir. Beklediğim 22,80-21,80 dolar aralığı geçerliliğini koruyor. Kısa vade için negatif ancak orta ve uzun vade için al mesajını vermekte." dedi.

İslam Memiş "BİTCOİN (BTC) 27 bin 174 dolar seviyesinde ancak 25 bin dolar destek seviyesi ön planda. Görünüm negatif. 25-30 bin dolar aralığındaki bant aralığı geçerliliğini koruyor." dedi.

İslam Memiş, "DOLAR ENDEKSİ (DXY) Geçen haftayı pozitif geçirdi. Haftayı ise 103,99 dolar seviyesinden tamamladı. Bu hafta son kez 104,40 denemesini yapabilir. Sonra düşüş trendine hazır olmak gerek. Elinde dolar bulunduranlar için son haftalar! Bu haftaki iyimserlikler geçici! İyi haftalar…" diyerek yazısını bitirdi.



Dolar ve euro fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları ise bugün yukarı ve yeşil yönlü ibreyi gösteriyor. Dolar ve euro fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 5 Haziran 2023 Pazartesi günü dolar ve fiyatları.



DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 21.2300 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 21.2275 liradan, satış fiyatı ise 21.23269 liradan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Yüzde 1,53'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 22.7801 TL'den yapan euro şu anda 22.7602 TL alış ve 22.80001 TL satış fiyatına sahip.