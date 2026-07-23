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Gündem İsrail’den İran’a yeni suçlama! Mossad ajan ağını çökerttiğini iddia etti!
Gündem

İsrail’den İran’a yeni suçlama! Mossad ajan ağını çökerttiğini iddia etti!

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İsrail’den İran’a yeni suçlama! Mossad ajan ağını çökerttiğini iddia etti!

İsrail dış istihbarat servisi Mossad, İran'ın üst düzey İsrailli yetkilileri hedef almak amacıyla ülkeye ajan sızdırma girişimini engellediğini duyurdu.

İsrail dış istihbarat servisi Mossad, İran'ın üst düzey İsrailli yetkilileri hedef almak amacıyla ülkeye ajan sızdırma girişimini engellediğini iddia etti.

Mossad'dan yapılan açıklamada, İran İstihbarat Bakanlığının üst düzey İsrailli yetkililer hakkında bilgi toplamak ve suikast düzenlemek amacıyla İsrail'e ajan sızdırmaya ve ülke içinden adam devşirmeye çalıştığı öne sürüldü.

İran ve Fransa'dan 3 kişinin suikast girişimi için devşirildiği iddia edilen açıklamada, Fransa'da bulunan "Philip" kod adlı şahsın İran istihbaratıyla görüşmek ve ödeme almak üzere birkaç kez İran'a gittiği ifade edildi.

"Philip"in, İsrail'e girecek yabancı uyruklulardan oluşan bir hücre kurmakla görevlendirildiği ve Fransa'dan sınır dışı edildiği öne sürülen açıklamada, diğer 2 kişinin ise İran'da kalmaya devam ettiği belirtildi.

Mossad'ın söz konusu ağı ortaya çıkarmak için İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet (Şabak) ve yabancı istihbarat örgütleriyle birlikte çalıştığı kaydedildi.

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