Altının kilogramı 1 milyon 279 bin liraya yükseldi! Altın ve dövizde korkutan analiz: Altında kritik uyarı, açıklama

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 279 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 228 bin lira, en yüksek 1 milyon 281 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,3 artışla 1 milyon 279 bin liradan tamamladı.

Altın kilo fiyatı

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 836 milyon 341 bin 214,24 lira, işlem miktarı ise 2.270,25 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 836 milyon 341 bin 214,24 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

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Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 1.249.810,00 2.029,00 En Düşük 1.228.000,00 1.990,00 En Yüksek 1.281.000,00 2.030,00 Kapanış 1.279.000,00 2.013,90 Ağırlıklı Ortalama 1.250.479,46 2.018,44 Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.836.341.214,24 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.270,25 Toplam İşlem Adedi 88

Altında kritik uyarı, açıklama

Finans analisti İslam Memiş, yeni haftaya ilişkin tahminlerini açıkladı ve dolar, gram altın, gram gümüş, ons altın ve ons gümüş konularında öngörülerini paylaştı. Memiş, bu haftanın piyasaların sakin geçeceğini tahmin ettiğini belirtti. Borsa, döviz kurları, altın ve gümüş fiyatları, pariteler ve bitcoin için beklentilerinde bir değişiklik olmadığını ifade eden Memiş, "Borsada beklediğimiz ilk düşüşler gerçekleşti. Şimdi direnç seviyelerini test etme vakti" şeklinde konuştu.

TEMKİNLİ OLUNMASI GEREKİR! KORKUTAN UYARI

Haftayı endeksin 4 bin 924 puandan tamamladığını hatırlatan Memiş: dolar, gram altın, gram gümüş, ons altın ve ons gümüş için tahminlerini de aktardı. Bu haftanın sakin geçeceğini öngörüyorum" diyen Memiş, "Borsa, döviz kurları, altın ve gümüş fiyatları, pariteler, bitcoin beklentimde bir değişiklik yok. Mesela; borsada beklediğimiz ilk düşüşler gerçekleşti. Şimdi direnç seviyelerini test etme vakti. Haftayı endeks 4 bin 924 puandan tamamlamıştı. Bu hafta 5 bin 85, devamında 5 bin 150 puan seviyesine kadar atak gerçekleştirebilir" ifadelerini kullandı. Memiş ardından, "Ancak ikinci düşüş beklentim için temkinli olun. Seçimlere kadar aşağıdaki alanlar çalışır. 4 bin 500 ve 4 bin puan seviyeleri. Dolar endeksi (dxy), 101,74 seviyesinden haftayı tamamladı, ancak 103,0 seviyesini bekliyorum. Doların uluslararası piyasalarda toparlanması, pariteler, altın ve gümüş fiyatında beklendiğim düşüşleri gündeme getirebilir" dedi.

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