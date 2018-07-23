Altının kilogram fiyatı düştü

Altının kilogramı 187 bin 850 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 187 bin 850 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 187 bin 850, en yüksek ise 188 bin 650 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 düşüşle 187 bin 850 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 309 milyon 397 bin 42,70 lira, işlem miktarı ise 1.631 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 314 milyon 685 bin 524,93 lira oldu.