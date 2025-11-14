  • İSTANBUL
Ekonomi Altının kilogram fiyatı düştü
Ekonomi

Altının kilogram fiyatı düştü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Altının kilogram fiyatı düştü

Dün günü 5 milyon 940 bin liradan tamamlayan altının kilogram fiyatı 5 milyon 830 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 800 bin lira, en yüksek 5 milyon 960 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda yüzde 1,9 azalışla 5 milyon 830 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 940 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 491 milyon 612 bin 51,66 lira, işlem miktarı ise 947,74 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 958 milyon 287 bin 922,84 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler ile INTL HRM Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altının bugün gerçekleşen kilogram fiyatı işlemlerine ilişkin veriler şöyle:

