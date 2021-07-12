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Altının kilogram fiyatı düştü
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Ekonomi Altının kilogram fiyatı düştü
Ekonomi

Altının kilogram fiyatı düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 496 bin liraya geriledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 16:59:00 - 2021-07-12 17:00:15
Altının kilogram fiyatı düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 496 bin liraya düştü.

Altın piyasasında, en düşük 496 bin lirayı, en yüksek ise 502 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalarak 496 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 417 milyon 773 bin 472,00 lira, işlem miktarı ise 832,03 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 436 milyon 792 bin 93,77 lira oldu.

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