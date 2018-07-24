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Altının gram fiyatı, 2 haftanın en düşük seviyesinde

Altının gram fiyatı, 185,8 lirayla 2 haftanın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından 186,4 lira seviyelerinde dengelendi.

24 Temmuz 2018 Salı 10:33
Altının gram fiyatı, 2 haftanın en düşük seviyesinde

Altının gram fiyatı, dün dolar/TL'deki düşüşe karşın ons altın fiyatının bir haftanın en yüksek seviyesini görmesinden bulduğu destekle günü yüzde 1,8 düşüşle 186,6 liradan tamamladı. Aşağı yönlü hareketine bugün de devam eden altının gram fiyatı, 185,8 lirayla son 2 haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 değer kaybıyla 186,4 lira seviyelerinde dengelendi.

Altının ons fiyatı ise dün 1.235,3 dolarla bir haftanın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle düşüşe geçti ve günü yüzde 0,4 azalışla 1.219,6 dolardan kapattı. Bugün ise 1.218-1.225 dolar bandında hareket eden altının ons fiyatı, yüzde 0,4 düşüşle 1.219,6 dolardan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 305 liradan, Cumhuriyet altın da 1.247 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarının haftanın ilk işlem gününü değer kayıplarıyla tamamlamasının ardından bugüne de düşüşle başladığını ifade etti.

Altının gram fiyatının, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararına göre yön belirleyeceğini aktaran Memiş, "Düşüşlerin devam edeceğini öngördüğümüz altının gram fiyatında bugün 183-187 lira bandında işlemlerin gerçekleştirilmesini bekliyoruz. Altının ons fiyatının ise bugün 1.215-1.225 dolar bandında işlem gerçekleştirmesini bekliyoruz." dedi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 10:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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