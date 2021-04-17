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Ekonomi Altının gerçek fiyatını söyledi! O seviyeyi işaret etti
Ekonomi

Altının gerçek fiyatını söyledi! O seviyeyi işaret etti

Altın, sonunda 1.750 $’lık kilit direncin üzerine çıktı. Bu, altın için çok büyük bir aşama olabilir. Çünkü pek çok kişi, altın fiyatının bu seviyelerden daha fazla çıkış ihtimalini tartışıyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 23:06:00 -
Altının gerçek fiyatını söyledi! O seviyeyi işaret etti

Güvenli liman olarak bilinen altın, sonunda 1.750 $’lık kilit direncin üzerine çıktı. Bunun altın için çok büyük bir aşama olabileceği belirtildi. Çünkü pek çok kişi, altın fiyatının bu seviyelerden daha fazla çıkış ihtimalini tartışıyor. Ayrıca altının gerçek fiyatının şimdiden mevcut spot seviyelerden çok daha yüksek olabileceği iddia edildi.

Kriptokoin'in haberine göre; eski ABD Darphanesi müdürü Ed Moy, altının gerçek fiyatının şimdiden 2.100 dolar olduğunu söylüyor. Altının gerçek fiyatının, yatırımcıların karşılaştığı olağanüstü primler de dahil olmak üzere, insanların fiziksel metal için ödemek istedikleri şey olduğunu açıkladı.

Ed Moy konuyla ilgili olarak “Yaptığınız şey, spot fiyatın üstüne 300 veya 350 $ eklemek. Ve sonunda Ağustosun rekoru olan 2.100 $ seviyesinde altın elde edersiniz” diyor.

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