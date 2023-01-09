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Ekonomi Altının fiyatı yükseldi
Ekonomi

Altının fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 1 milyon 149 bin liraya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-09 17:10:00 -
Altının fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 149 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 122 bin lira, en yüksek 1 milyon 155 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,95 artarak 1 milyon 149 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 5 milyar 944 milyon 385 bin 252,37 lira, işlem miktarı ise 5.257,88 kilogram oldu.

Bütün metallerdeki toplam işlem hacmi de 5 milyar 961 milyon 37 bin 833,12 lira düzeyinde gerçekleşti.

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