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Ekonomi Altının fiyatı yükseldi
Ekonomi

Altının fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 923 bin 200 liraya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 16:42:00 -
Altının fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 923 bin 200 liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 916 bin 680 lira, en yüksek 923 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artarak 923 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 387 milyon 59 bin 196,66 lira, işlem miktarı ise 1.511,83 kilogram oldu.

Bütün metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 416 milyon 673 bin 7,91 lira düzeyinde gerçekleşti.

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