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Ekonomi Altının fiyatı yükseldi
Ekonomi

Altının fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 932 bin liraya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 16:46:00 -
Altının fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 932 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 932 bin lira, en yüksek 938 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artarak 932 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 534 milyon 390 bin 563,37 lira, işlem miktarı ise 571,20 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 580 milyon 960 bin 576,76 lira düzeyinde gerçekleşti.

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