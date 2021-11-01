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Ekonomi Altının fiyatı yükseldi!
Ekonomi

Altının fiyatı yükseldi!

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 546 bin 395 liraya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 16:50:00 -
Altının fiyatı yükseldi!

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 546 bin 395 liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 545 bin lira, en yüksek ise 553 bin 570 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 546 bin 395 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 122 milyon 737 bin 520,25 lira, işlem miktarı ise 2.061,74 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 156 milyon 548 bin 856,14 lira oldu.

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