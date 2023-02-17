Altının fiyatı düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 98 bin liraya düştü.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 95 bin lira, en yüksek 1 milyon 128 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 gerileyerek 1 milyon 98 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 6 milyar 107 milyon 819 bin 797,12 lira, işlem miktarı ise 5.531,19 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 6 milyar 217 milyon 691 bin 302,52 lira düzeyinde gerçekleşti.