Altının fiyatı düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 66 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 66 bin 500 lira, en yüksek 1 milyon 84 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,3 azalışla 1 milyon 66 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 196 milyon 642 bin 882,89 lira, işlem miktarı ise 2.048,91 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 315 milyon 527 bin 180,12 lira düzeyinde gerçekleşti.