Altının fiyatı düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 73 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 52 bin lira, en yüksek 1 milyon 73 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalışla 1 milyon 73 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 726 milyon 722 bin 283,71 lira, işlem miktarı ise 1.626,92 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 751 milyon 678 bin 467,34 lira düzeyinde gerçekleşti.