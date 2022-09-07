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Ekonomi Altının fiyatı düştü
Ekonomi

Altının fiyatı düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 999 bin 650 liraya düştü.

Yeniakit Publisher
2022-09-07 16:52:00 -
Altının fiyatı düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 999 bin 650 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 989 bin lira, en yüksek 1 milyon 15 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 azalarak 999 bin 650 liradan kapattı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 89 milyon 650 bin 182,4 lira, işlem miktarı ise 3.082,32 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 98 milyon 369 bin 454,4 lira düzeyinde gerçekleşti.

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