Altının fiyatı düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 999 bin 650 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 989 bin lira, en yüksek 1 milyon 15 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 azalarak 999 bin 650 liradan kapattı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 89 milyon 650 bin 182,4 lira, işlem miktarı ise 3.082,32 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 98 milyon 369 bin 454,4 lira düzeyinde gerçekleşti.